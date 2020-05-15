РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. В подмосковном Подольске плановые отключения горячего водоснабжения перенесли с июня на июль-август, сообщается на сайте администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева плановые отключения горячего водоснабжения перенесли на 1 июля. Ранее планировалось начать отключение горячего водоснабжения с 1 июня. Плановое отключение горячей воды необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ. В это время проходят обследование, обслуживание, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления.

«В соответствии с указаниями министерства энергетики Московской области в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и в целях создания комфортных жилищных условий для населения в период самоизоляции ранее спланированные в мае-июне 2020 года остановки котельных с отключением горячего водоснабжения перенесли на июль-август 2020 года», - сказал первый заместитель главы администрации городского округа Подольск Владислав Лукьяненко.

График плановых отключений горячего водоснабжения в Подольске может корректироваться в зависимости от производственной необходимости теплоснабжающих организаций. О возможных изменениях будут сообщать в установленный законодательством срок.

«Возникновение возможных проблем у жителей при отключении горячего водоснабжения во время самоизоляции — это первоочередная задача, которую необходимо решить после завершения отопительного сезона. В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе отключения горячей воды будут производиться в летний период, начиная с 1 июля, и не более чем на 14 календарных дней», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.