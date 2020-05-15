РИАМО - 15 мая. Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, в Сети они предлагают россиянам быстрее получить детские выплаты, сообщает Газета.ru.

«Злоумышленники предлагают своим жертвам выплаты на детей в размере 5 и 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Подать заявление на выплаты в 10 тысяч рублей на детей от до 3 до 16 лет возможно через портал госуслуг в период до 1 октября. При этом важно обращать внимание на правильность написания адреса сайта.

Выплаты в 5 тысяч рублей на ребенка от трех лет можно также оформить до 1 октября на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России.

Портал Госуслуг и сайт ПФР не запрашивают данные банковской карты, пин-код или CVV-код от карты.