РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 мая. До 31 мая жители Домодедова могут принять участие во Всероссийской акции «Подвиг села», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

Акция посвящена Году памяти и славы.

«До 31 мая 2020 года участникам нужно опубликовать в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram») фотографии себя и своих родственников, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу в сельской местности, обеспечивали продовольствием фронт, а также помогали восстанавливать страну в послевоенное время. Под публикацией необходимо поставить хэштеги #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ», - говорится в сообщении.

Победителей определят до 31 июля 2020 года, также в июле проведут выставку конкурсных работ, презентация которой состоится в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации.