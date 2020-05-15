РИАМО - 15 мая. Онлайн-фестиваль VK Fest пройдет с 15 по 21 мая, на нем выступят более 50 звездных гостей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

VK Fest впервые состоится онлайн и растянется на целую неделю. Фестиваль станет первым российским мероприятием такого масштаба и продолжительности, который можно посетить, не выходя из дома.

«Во время проведения онлайн-фестиваля VK Fest пользователи соцсети «ВКонтакте» смогут материально поддержать фонды и больницы, которые помогают жертвам домашнего насилия и врачам, которые борются с Covid-19. Для этого нужно будет отправить друзьям подарок, деньги от его продажи будут перечислены благотворительным организациям», – говорится в сообщении.

Благотворительный подарок можно будет отправить неограниченное число раз во все дни проведения онлайн-фестиваля – с 15 по 21 мая. Чтобы подарить его другу, нужно зайти на его страницу, нажать на кнопку «отправить подарок» и выбрать в списке хомячка Сеню, он обойдется пользователю в 105 рублей. Социальная сеть «ВКонтакте» будет перечислять деньги организациям.

Фестиваль стартует 15 мая в 16:00. Присоединяться к трансляции можно в сообществе «VK Fest» в «ВКонтакте».

За эти дни выступят Баста, «Градусы», Джаро & Ханза, Джиган, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», «Дискотека Авария», Елена Темникова, Елка, Жак Энтони, Звонкий, «кис-кис», «Мумий Тролль», Ольга Бузова, «Руки Вверх!», Сергей Лазарев, Artik & Asti, Jah Khalib, Jony, IOWA, GAYAZOV$, NILETTO, Zivert и другие.