РИАМО – 15 мая. В России постепенно снимают ограничения, введенные в рамках борьбы с коронавирусом: режим нерабочих дней завершен, самоизоляция поэтапно смягчается, а повседневная жизнь возвращается в прежнее русло. Тем не менее, самым безопасным средством передвижения по-прежнему остается личный автомобиль, а значит вопрос экономии актуален для водителей.

До конца мая сеть АЗС «Газпромнефть» предлагает скидку 2 рубля на каждый литр любого вида бензина или дизельного топлива, а также СУГ. Скидкой можно воспользоваться при заправке от 25 литров и единовременной покупке кофе. В целях безопасности сеть «Газпромнефть» рекомендует оплачивать покупки на АЗС с помощью банковской карты или бесконтактно – в мобильном приложении сети.

Кроме того, несмотря на смягчение режима самоизоляции, сеть АЗС «Газпромнефть» продолжает оказывать поддержку врачам «Скорой помощи» и волонтерам, бесплатно заправляя их автомобили в Москве, в городах Центральной России, Урала и Сибири - всего в 34 регионах страны. Также все станции сети продолжают предоставлять бесплатный кофе для сотрудников «Скорой помощи» и МЧС.