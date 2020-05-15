РИАМО - 15 мая. Число преступлений с января по апрель 2020 года среди мигрантов в Подмосковье снизилось на 3,5%, в целом по России — на 1,2%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Так, за первые месяцы того года иностранцы в Подмосковье совершили 1941 преступление, что на 115 преступлений меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. Снизилось число убийств на 56%, разбоев на 39%, незаконного оборота наркотиков на 18%, грабежей на 5,4%. Лишь число краж увеличилось на 1,8%.

«Сегодня мы видим, что опасения о росте преступности со стороны иностранных граждан оказались напрасны. Таких результатов удалось добиться благодаря профилактической работе, проводимой правоохранительными органами Московской области. Данная работа будет продолжена», — сказал зампред правительства Подмосковья, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

В Подмосковье контролируют места компактного проживания мигрантов: общежития, хостелы, стройгородки. В регионе также налажено взаимодействие Единого миграционного центра Московской области с работодателями региона по трудоустройству мигрантов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Несмотря на два резонансных происшествия, произошедших в прошлом месяце, таких как массовая драка мигрантов на складе в Дмитрове, и попытки вскрытия банкоматов в Ногинске, в целом, ситуацию с иностранными гражданами удается держать под контролем», — отметил Каратаев.

В Едином миграционном центре Московской области организована горячая линия по телефону: +7 926 920-03-48. Любой человек, обладающий сведениями о местах проживания или скоплений иностранных граждан, может сообщить эти адреса для организации контроля. Информацию можно также направлять на электронную почту: info@migrantcenter.ru.