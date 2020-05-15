РИАМО – 15 мая. С начала 2020 года более чем в 2,5 тысячах населенных пунктов России были выявлены нарушения противопожарного режима, сообщил в пятницу заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов.

«Нарушения (противопожарного режима – ред.) выявлены более чем в 2,5 тысячах населенных пунктов. За допущенные нарушения к административной ответственности привлечено 365 органов местного самоуправления, 893 должностных и 123 юридических лица», - сказал Денисов.

Он отметил, что в ходе рейдов не только выписываются штрафы за нарушение требований пожарной безопасности, но и оказывается методическая помощь, а также специалисты разъясняют правила противопожарного режима в России.

«Надзорными органами МЧС России взято на контроль около 8 тысяч населенных пунктов, 1,5 тысячи детских оздоровительных лагерей, более 3,5 тысяч садовых товариществ, а также более 2 тысяч объектов экономики, транспорта, энергетики и критически важных объектов, подверженных угрозе лесных пожаров», - добавил Денисов.

Он отметил, что с начала года в результате несанкционированного пала сухой растительности пострадали 32 населенных пункта, 245 строений, кроме того, пожар уничтожил 46 частных жилых домов.