РИАМО - 15 мая. Правоохранители задержали двух мужчин, напавших на сотрудника полиции в Ногинске, и жительницу Подмосковья, которая помогла им скрыться с места преступления, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Установлены и задержаны двое мужчин, 49 и 47 лет, причастные к нападению. Также задержана 34-летняя жительница Раменского городского округа, помогавшая им скрыться с места преступления», — отмечается в материале.

Следователь в ближайшее время допросит задержанных, им будет предъявлено обвинение. Подозреваемые будут проверены на причастность в другим аналогичным преступлениям. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, двое мужчин пытались обокрасть магазин. Подозреваемые при задержании оказали сопротивление и нанесли телесные повреждения сотруднику полиции. В результате чего полицейского госпитализировали. Сотрудники полиции применили табельное оружие, но злоумышленникам удалось скрыться.

«В ходе обыска по месту проживания одного из злоумышленников обнаружены лом, перчатки, маски и перцовые баллончики», — добавила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.