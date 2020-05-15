РИАМО - 15 мая. В Подмосковье стартовали продажи жилья в новом комплексе «Новотомилино» от девелопера 3-RED, который входит в топ-10 крупнейших застройщиков Московской области, говорится в сообщении пресс-службы девелопера.

ЖК «Новотомилино» является современным проектом от ведущего архитектурного бюро «Остоженка» и представляет комфортное качество жизни в городской среде.

«Четыре жилых корпуса переменной этажности от 1 до 17 этажей составляют единое общественное пространство. В проекте формируется новая инфраструктура шаговой доступности — на первых этажах располагаются магазины, кафе и предприятия бытового сервиса», — отмечается в материале.

ЖК находится в комфортной транспортной доступности на пересечении Рязанского и Егорьевского шоссе в 10 километрах от Москвы в микрорайоне Томилино. Вблизи находятся Томилинский лесопарк – большой лесной массив, и крупные центры шопинга и досуга: «МЕГА Белая Дача», «Аутлет Белая Дача», Metro cash and carry.

В пакете предложений застройщика предусмотрены различные виды планировочных решений квартир: квартиры-студии для активной молодежи, 1-2 комнатные квартиры для молодых семей, а также просторные 3-4 комнатные квартиры для большой семьи. Кроме того, присутствует опция различных вариантов готовой отделки квартир.

Приобретение жилья в ЖК осуществляется посредством эскроу-счетов, что гарантирует абсолютную финансовую безопасность будущего собственника.

Одно из ноу-хау в ЖК «Новотомилино» — возможность приобретения жилья в режиме online. Покупатель в диалоге с консультантом в удаленном режиме выбирает вариант жилья, стороны подписывают договор, оригинал которого отправляется покупателю курьерской службой. Оплатить стоимость жилья можно удаленно в любом банке.