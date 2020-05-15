РИАМО - 15 мая. Общее количество пассажиров в автобусах Подмосковья сократилось на 75% в сравнении с началом марта, при этом среди пассажиров число школьников уменьшилось на 99%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В автобусах не было пассажиров старше 65 лет. Среди пассажиров на 99% снизилось число школьников, а число пассажиров льготных категорий сократилось на 80% по сравнению с начала марта», – говорится в сообщении.

Пассажиропоток вырос в регионе на 17% в сравнении с предыдущей неделей.

Поскольку в ближайшее время планируется открытие промышленных предприятий и строительных магазинов, в Подмосковье ожидается рост пассажиропотока.

Минтранс Московской области уже увеличил количество рейсов в часы пик. Утром и вечером региональные автобусы стали работать по расписанию будней. Данные меры были введены с целью обеспечения безопасности пассажиров на транспорте и соблюдения социальной дистанции.

С 12 мая в Подмосковье введен «масочный» режим в общественных местах и на транспорте. Для поездок на общественном транспорте региона необходимо внести транспортные карты «Тройка», «Стрелка» или социальные карты в цифровой пропуск. За проезд без пропуска и прикрепленной к нему карты нарушителю будет выписан штраф.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.