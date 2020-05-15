РИАМО - 15 мая. В Московской области и Москве 16 и 17 мая температура будет ниже нормы на пять градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В предстоящие выходные дни будет прохладно. Температура будет на 5-6 градусов ниже, чем обычно бывает в середине мая в столичном регионе», - сказал Синенков.

Также на выходных будет облачная погода, а на 5-8% территории региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в дневное время составит от +12 до +14 градусов, ночью — от 3 до 5 градусов тепла.







