РИАМО - 15 мая. В подмосковные медицинские учреждения передали 36 новых машин неотложной помощи, которые были куплены за счет средств области, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу проверил оснащение машин и поблагодарил медиков за самоотверженную работу во время пандемии. Медработники рассказали, что получили предусмотренные федеральные и региональные доплаты.

«В регионе мы расширили перечень тех, кто задействован в помощи пациентам с Covid-19. Нагрузка на медиков очень большая. К сожалению, у нас еще увеличивается госпитализация, хотя и не так сильно, как на прошлой неделе. Оказание неотложной медицинской помощи имеет принципиальное значение», — отметил Воробьев.

Автомобили-универсалы оборудованы тележками-каталками со съемными носилками, что позволяет перевозить лежачих пациентов.

Новые машины поступят в больницы Серпухова, Лобни, Долгопрудного, Солнечногорска, Чехова, Котельников, Озер, Серебряных Прудов, Луховиц, Волоколамска, Талдома, Лотошина, Лыткарина, Дзержинского, Дубны и Фрязина.

По словам губернатора, маршрутизация в регионе сложная — где-то коек не хватает, поэтому приходится из одного города ехать в другой.

«В апреле работа «неотложек» увеличилась в пять раз по сравнению с 2019 годом. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию», — отметил Воробьев.

Около 450 бригад неотложной помощи и более 500 бригад скорой каждый день работают на выездах в Подмосковье. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и антисептиками.

«Автомобили комфортные и экономичные. От 150 до 500 километров нам приходится ездить каждый день. Новые машины позволят преодолевать эти расстояния комфортно. Они оборудованы носилками, имеют высокий дорожный просвет, мы сможем ездить по деревням», — отметил водитель Солнечногорской ЦРБ Евгений Драгунов.

До конца мая бригадам неотложной помощи Подмосковья поступит 200 новых машин. Ранее в апреле Московская область получила 16 реанимобилей от Минпромторга РФ.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.