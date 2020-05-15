РИАМО – 15 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после победы над коронавирусом абсолютно свободной системы общения уже не будет, сообщает РБК.

Он подчеркнул, что в мире останутся перестраховочные меры.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — отметил министр.

Кроме того, Лавров выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.

В России выявили 262843 случая инфицирования коронавирусом. Жертвами пандемии стали 2418 человек, выздоровели 58226 человек.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.