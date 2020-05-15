РИАМО – 15 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к актрисе, заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной и поздравил ее с юбилеем, сообщает Газета.ru.

В пятницу Светличная празднует свое 80-летие. Текст поздравительной телеграммы президента РФ опубликован на сайте Кремля.

«Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актерскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей», – написал Путин.

Президент выразил благодарность актрисе за ее новые интересные роли, участие в творческих встречах, кинофестивалях и телепередачах.

Светличная известна по ролям в теледраме «Семнадцать мгновений весны» и комедии «Бриллиантовая рука».