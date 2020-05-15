РИАМО - 15 мая. Сезон Российской Премьер-лиги по футболу 2019-2020 возобновится с 21 июня, это было решено на заседании Исполкома РФС, сообщается на сайте «Тинькофф РПЛ».

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки», – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Он добавил, что нужно будет проделать сложную работу, чтобы вернуть игроков и тренеров из-за рубежа, а также, чтобы подготовить команду к матчу в сложившейся обстановке. По его словам, будут предприняты все меры, чтобы обезопасить участников чемпионата.

Прядкин заявил, что возобновленные матчи будут проходить без зрителей, так как действует запрет на массовые мероприятия. Однако болельщики смогут поддержать свои команды из дома.

Матчи пройдут с 21 июня по 22 июля. Расписание турниров опубликуют позднее. Регламент тренировок и соревнований обсудят и согласуют с органами исполнительной власти. В него также внесут поправки, которые будут разрешать проведение пяти замен во время одного матча.

Также возобновят розыгрыш Олимп-Кубка России. Его финал запланировали на 25 июля.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- Масштабную дезинфекцию дорог и общественных пространств проведут в Москве 16 мая. Предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.

- Почти 100% пассажиров общественного транспорта Подмосковья носят медицинские маски. При этом 86% пассажиров железнодорожного транспорта также позаботились о средствах защиты.

- Массовый забор крови для выявления антител к Covid будут вести в Москве по 12 часов в день. Он будет осуществляется с пятницы в 30 взрослых поликлиниках Москвы.

- В Москве пока нет обязательных предписаний носить маски и перчатки на улице. Режим ограничений из‑за коронавируса сохранится в Москве в течение 1–2 недель.

- Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Подмосковье. В Московской области за весь период зафиксировано 25525 случаев заражения Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.