РИАМО - 15 мая. За две недели работы отделения переливания крови в больнице №52 в Москве удалось заготовить 40 доз плазмы для лечения зараженных коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эта плазма уже помогла многим пациентам приблизить день возвращения домой. Переливание плазмы не панацея, но один из экспериментальных методов лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», — сказала заведующая отделением переливания крови больницы № 52 Оксана Карпова.

Она добавила, что переливания плазмы назначаются консилиумом врачей при отсутствии противопоказаний в каждом случае индивидуально.

Стать донором плазмы может человек от 18 до 55 лет, которые выздоровел от Covid-19. У донора не должно быть хронических заболеваний, гепатитов В, С и ВИЧ, кроме того, у него не должно быть противопоказаний к донорству.

Решение о допуске донора принимает врач-трансфузиолог.

В день переливания донор проходит термометрию, сбор антропометрических данных, полный анамнез, развернутый анализ крови на лейкоциты, гемоглобин, лимфоциты, анализ крови на инфекционные маркеры, анализ для определения группы крови (для тех, кто становится донором в первый раз).

В столичной больнице №52 на лечении от коронавирусной инфекции находятся около 800 пациентов.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.