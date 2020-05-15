РИАМО – 15 мая. Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал, что кондиционером нужно правильно начать пользоваться после зимы.

Он отметил, что зимой, когда кондиционер простаивает, в нем набирается вместе с пылью большое количество микроорганизмов. И когда его включают с наступлением тепла, то возникает «вентиляторный синдром» – моментальный выброс всего, что там накопилось.

«Весной это огромное количество микроорганизмов выбрасывается при включении кондиционера. Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний», – отметил Ястребцев в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что перед первым запуском кондиционера весной его нужно обязательно чистить и промывать систему фильтров. Для этого существуют специальные фирмы и службы.

«Простые бытовые кондиционеры можно очистить самостоятельно. В хозяйственных магазинах, на специальных сайтах продаются средства для их очистки, в основном, дезинфицирующие. В инструкциях к современным кондиционерам это все сказано», - порекомендовал Ястребцев.

То же самое, по его словам, относится и к автомобильным кондиционерам.