РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. В Балашихе до 30 июня высадят 280 тысяч однолетних растений, среди которые бегония, бархатцы, колеус, площадь озеленения составит 1 гектар, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В связи с тем, что мы - обслуживающая организация, из-за ограничительных мер наш график не был нарушен. Мы работаем каждый день. В этом году у нас будет реализована посадка однолетних культур в количестве 280 тысяч штук - колеус, бегония, сальвия, бархатцы и другие. Работы по их высадке закончим до 30 июня», - сказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство-Балашиха» Наталья Кочерова.

Она добавила, что площадь озеленения однолетними растениями составит 1 гектар. Кроме этого, на Московском бульваре и в прогулочной зоне на улице Парковой будет реализован дизайн-проект. Ко Дню города для украшения высадят 6 тысяч хризантем.

Осенью 2019 года на территории Балашихи было высажено 100 тысяч луковиц тюльпанов площадью 2 тысячи квадратных метров. Они были привезены из Голландии.