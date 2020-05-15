РИАМО - 15 мая. В столице с 2011 года построили 169 километров линий метро, 87 станций вместе с МЦК и 10 электродепо для обслуживания поездов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Десять лет назад в Москве стартовала одна из самых масштабных и динамичных программ развития метро. Темпы строительства столичной подземки остаются одними из самых высоких в мире. За это время городе построено 169 километров новых линий и 87 станций, включая запуск Московского центрального кольца», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Вице-мэр отметил, что с 2011 года реконструировали и расширили пять действующих электродепо и построили пять новых. Сейчас продолжается строительство новых радиальных веток метро, реализуется проект Большой кольцевой линии (БКЛ).

Бочкарев добавил, что БКЛ станет самой длинной в мире, ее протяженность составит 70 километров.

Заммэра подчеркнул, что реализация программы строительства метро значительно улучшит транспортную ситуацию в городе.