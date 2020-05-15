РИАМО - 15 мая. В Подмосковье инспекторы в условиях карантина по коронавирусу контролируют сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) у граждан, на данный момент специалисты проверили организацию работ в 1,5 тысячи домов региона, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Госжилинспекция Московской области осуществляет выборочный контроль за сбором ТКО у самоизолированных жителей региона. На сегодняшний день инспекторский состав проверил организацию работ в 1,5 тысячи многоквартирных домов Подмосковья», – сказала глава надзорного органа Ольга Федина.

Сбор отходов организован таким образом, чтобы житель, который находится на строгой самоизоляции, не покидал свою квартиру. Это касается тех, кто недавно вернулся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу либо тех, кто контактировал с заболевшими.

Мусор забирает лицо, уполномоченное администрацией, в соответствующей экипировке, чтобы предотвратить заражение. В зависимости от городского округа это может быть волонтер или представитель управляющей компании.

Проверки показали, что мусор выносится своевременно и исправно в большинстве случаев.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.