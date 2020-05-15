РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Жителям дома №9 по улице Вилора Трифонова в подмосковном Красногорске рекомендовали кипятить воду из-под крана в период с 18 мая по 5 июня, сообщается на официальном сайте УК «ДЭЗ».

«Согласно телефонограмме АО «Водоканал» сообщаем, что с 18 мая по 5 июня вода будет подаваться с остаточным запахом хлора в связи с хлорированием, промывкой резервуаров и трубопровода на улице Вилора Трифонова, в доме №9», - говорится в сообщении.

В этот период воду рекомендуется кипятить.