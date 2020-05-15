РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. Слова поздравления с юбилеем адресовал в своих аккаунтах в соцсетях глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий депутату Госдумы РФ Лидии Антоновой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу отмечает день рождения видный государственный и общественный деятель, депутат Госдумы, почетный гражданин Московской области Лидия Николаевна Антонова.

«Сегодня свой день рождения отмечает депутат Государственной думы Лидия Антонова. Уважаемая Лидия Николаевна, примите мои самые искренние поздравления с юбилеем! От всей души желаю Вам здоровья, неиссякаемой жизненной и творческой энергии, семейного благополучия и стабильности во всем!» - написал Ружицкий.

Он также отметил деятельность Антоновой на посту секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

«За это время многие проекты удалось воплотить в жизнь. Мы ценим Ваше внимание к Люберецкому краю и ощущаем Вашу поддержку», - заключил Ружицкий.