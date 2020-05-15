РИАМО - 15 мая. Подмосковные перевозчики для помощи врачам задействовали свыше 400 автобусов и водителей для перевозки медиков на вызовы к пациентам и с работы до мест временной изоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также были предоставлены автобусы малого класса, которые переоборудовали для перевозки пациентов, чья болезнь протекает в легкой форме.

«С начала работы автобусы перевезли порядка 2 тысяч пациентов и ежедневно перевозят порядка 1,8 тысяч врачей», — говорится в сообщении.

Для перевозок задействовали автобусы в 48 городских округах региона, в том числе в Реутове, Щелкове, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире, Королеве, Одинцове, Истре, Мытищах и Домодедове.

Автобусы, предоставленные перевозчиками «Мострансавто» и ГК «Ранд Транс», обозначены наклейками «Мы помогаем врачам».

Для безопасности между кабиной водителя и салоном установили специальные перегородки. Водителей обеспечили защитными костюмами, масками, перчатками и антисептиками. Салоны транспортных средств дезинфицируют до и после рейсов.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.