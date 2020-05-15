РИАМО - 15 мая. В период майских праздников количество лесных пожаров уменьшилось в два раза в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщил в пятницу заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

«Одним из показателей того, что лесопожарные службы сработали эффективно, можно назвать значительное снижение площадей пожаров в стране в период майских праздников. Количество лесных пожаров уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, а по площади уменьшение в 2,5 раза», – сказал Аноприенко в ходе онлайн пресс-конференции.

Он отметил, что всего с 30 апреля по 11 мая регионам удалось ликвидировать свыше 900 лесных пожаров на площади около 200 тысяч гектаров.

По его словам, на сегодняшний день к пожароопасному сезону готовы все регионы РФ, кроме Курганской области.

«Согласно сводным планам, к тушению лесных пожаров может быть привлечено порядка 180 тысяч человек по стране и 66,5 тысяч единиц техники. К работе готово более 1 тысячи лесопожарных станций, 120 авиаотделений и порядка 7 тысяч пунктов противопожарного инвентаря», – заключил Аноприенко.

Он уточнил, что на обеспечение пожарной безопасности в лесах регионам России в 2020 году выделили более 6 миллиардов рублей. Кроме того, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» субъекты РФ получили около 6,3 миллиарда рублей для закупки лесопожарной техники и оборудования.

«Такая масштабная модернизация технической базы финансируется на федеральном уровне впервые за много лет. Первые результаты модернизации мы уже видим по итогам прохождения весеннего лесопожарного сезона», – заявил Аноприенко.

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