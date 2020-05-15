РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. Компания по производству напитков «Черноголовка» в рамках благотворительной акции передала 3528 бутылок питьевой воды в инфекционное отделение одного из филиалов Балашихинской областной больницы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В связи с действием режима повышенной готовности городской психоневрологический диспансер был перепрофилирован в инфекционное отделение на 150 коек, где с 1 мая принимают пациентов, которые вошли в положительную стадию выздоровления от коронавируса.

«Малый и средний бизнес помогает по всей стране, и в нашей Балашихе тоже прошла благотворительная акция. Представители предприятия «Черноголовка» поставили в инфекционное отделение 3528 штук чистой бутилированной воды для наших пациентов и сотрудников, которые здесь круглосуточно работают. Удивлены, что бизнес сам идет к нам, предлагает и оказывает посильную помощь - мы всегда ей рады», - сказала заместитель главврача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.

Она добавила, что доставка воды также была осуществлена и в другой филиал Балашихинской областной больницы, расположенный на Носовихинском шоссе.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.