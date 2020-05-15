РИАМО - 15 мая. Жители столицы смогут продлить абонементы на парковку со шлагбаумом на сайте, там же опубликовали список всех парковок, на которые распространяется абонементная система, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Абонемент на парковку со шлагбаумом можно купить или продлить на сайте parking.mos.ru в разделе «Парковки со шлагбаумом» <…> Парковочный абонемент можно записать на карту «Тройка», указав в заявке ее номер, — в этом случае получать оригинальный ключ в сервисном центре не потребуется», — говорится в сообщении.

Сотрудники единого контакт-центра «Московский транспорт» готовы оказать помощь по любым вопросам, связанным с московским парковочным пространством. Связаться с ними можно по телефонам: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Специалисты колл-центра по вопросам парковок с 28 марта обработали около 53 тысяч звонков от столичных водителей по теме платных парковок. Также обращение можно подать онлайн. Для этого необходимо воспользоваться формой на Едином транспортном портале.

Ранее водители столицы получили 9,4 тысячи СМС о возможности продлить парковочные разрешения онлайн.