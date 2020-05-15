РИАМО - 15 мая. В Подмосковье 24 мая состоится праздничная проповедь муфтия Московской области Рушана Аббясова в честь одного из великих мусульманских праздников - Ураза-байрама, проповедь пройдет в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы духовного управления мусульман Московской области.

Сейчас из-за эпидемиологической ситуации мусульманские храмы закрыты для прихожан, поэтому проповедь пройдет в онлайн-формате.

«Проповедь является неотъемлемой частью праздника Ураза-байрам, и ее с нетерпением ждут сотни тысяч мусульман Подмосковья», — говорится в сообщении.

Местом проповеди станет Соборная мечеть Ногинска.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда.