РИАМО - 15 мая. Сотрудники полиции обнаружили тело мужчины в подмосковной Коломне, подозреваемый в совершении убийства задержан, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело потерпевшего обнаружили 13 мая в 08:02 в Коломне по улице Суворова, дом 10. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный <…> совместно с участковым уполномоченным полиции и патрульно-постовой службой полиции за совершенное преступление установил и доставил в отделение полиции знакомого убитого 1993 года рождения», – говорится в сообщении.

Преступление было совершено в ходе совместного распития алкоголя, в ссоре.

В отношении злоумышленника следственный комитет Московской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.