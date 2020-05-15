РИАМО - 15 мая. Находящиеся на самоизоляции россияне чаще интересуются книгами на темы финансовой грамотности и психологии отношений, а в художественной литературе обрели новую популярность пугающие сюжеты зарубежных авторов, говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов «Читай-город».

Выбор читателей изменился вслед за внешним миром, и это весьма красноречивый процесс осмысления актуальных событий. Психологи отмечают, что даже выбор страшных литературных сюжетов – своего рода терапия, помогающая перенаправить собственную тревожность в художественный мир и тем самым снизить уровень стресса в реальности.

«Первые строки в топе продаж в жанре нон-фикшн занимает популярная психология для широкой аудитории. Читателей интересует психология личности, саморазвитие, поиск ответов на внешние вызовы сегодняшнего дня внутри себя», — отмечается в материале.

Среди популярных книг в данной категории — «Подсознание может все» Джона Кехо, «Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского, «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона, «Антихрупкость Как извлечь выгоду из хаоса» Насима Николаса Талеба, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза.

Взаимоотношения с близкими людьми сейчас как никогда выходят на первый план — найти общий язык условиях самоизоляции непросто. Россияне читают «Пять языков любви. Как выразить любовь…» Гэри Чепмен, «Мужчины с Марса, Женщины с Венеры» Джона Грея, «Поступай как женщина, думай как мужчина» Стива Харви, «Искусство любить» Эриха Фромма, «Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь» Сью Джонсона.

В зарубежной прозе читатели активно выбирают классические романы в сериях покетов, то есть в удобном формате по привлекательной цене. Часть из них перекликается с основной медиаповесткой: «Чума» Альберта Камю и «Любовь во время чумы» Гарсии Маркеса.

Часть книг посвящена событиям Второй мировой войны и 75-летию Победы: «Ночь в Лиссабоне» Эриха Мария Ремарка, «Бойня №5» Курта Воннегута. Часть – культовые антиутопии как форма социального прогноза: например, роман-предупреждение «1984» Джорджа Оруэлла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли.

Примечательно, что увеличились продажи деловой литературы. Люди по-настоящему озабочены повышением общей финансовой грамотности и читают книги: «Как устроена экономика» Ха Джун Чанга, «Хулиганская экономика» Алексея Маркова, «Черный лебедь: Под знаком непредсказуемости» Насима Николаса Талеба.

Кроме того, многие задумываются над тем, как улучшить свое благосостояние и изменить финансовое мышление. Особенно популярны книги «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Богатый папа, бедный папа» Робертв Кийосаки, «Думай и Богатей» Наполеона Хилла, «Не ной: Вековая мудрость которая гласит — хватит жаловаться – пора становиться богатым» Джена Синсеро.

В жанре российской прозы отмечается значительный интерес к романам Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». В мемуарах можно отметить продажи романа «Старик путешествует» – это последняя книга, написанная Эдуардом Лимоновым, который недавно ушел из жизни.

Читатели от 16 до 35 лет активно выбирают самую свежую разножанровую young-adult литературу. «Лисья нора» Нора Сакавича, «Дикие» Рори Пауэра, «Нормальные люди» Салли Руни, «Назови меня своим именем» Андре Асимана.

У читателей есть интерес к современным зарубежным остросюжетным романам. Тренд — психологический триллер — «The One Единственный» Джона Маррса, «Безмолвный пациент» Алекса Михаэлидеса, «Внутри убийцы» Майка Омера, «Девушка в лабиринте» Донато Карризи. По-прежнему остается популярной фантастика. У Стивена Кинга этой весной вышла свежая новинка — «Институт». Высок интерес к творчеству писателя Анджея Сапковского после выхода сериала «Ведьмак» в декабре 2019 года.