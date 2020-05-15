РИАМО - 15 мая. Сдать кровь на наличие антител к коронавирусной инфекции Covid-19 в Москве можно в специальных пунктах на базе 30 медицинских учреждений города, записаться на тест после получения приглашения можно на портале mos.ru, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«Тест крови из вены с высокой точностью определяет наличие в крови антител, которые показывают, болеет человек инфекцией сейчас или уже переболел», - говорится в сообщении.

Чтобы сдать тест, нужно получить СМС-сообщение с предложением сдать бесплатно анализ крови на антитела к Covid-19, после чего записаться на анализ. Запись на исследование можно осуществить при помощи сервиса «Запись на прием к врачу, отмена и перенос записи» на портале mos.ru, на официальном портале ЕМИАС — emias.mos.ru, а также на портале «ЕМИАС.Инфо» или с помощью мобильного приложения «ЕМИАС.Инфо».

Кроме того, записаться можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы» или с помощью информационных киосков, расположенных в поликлиниках города.

В медучреждении сдающим тест измеряют температуру. Также в больнице выдадут маску, перчатки и бахилы и оформят документы. При себе нужно иметь паспорт и полис, в больнице выдадут направление на анализ.

Тест на антитела не требует предварительной подготовки. Забор крови ведется каждый день с 8:00 до 20:00.

Для жителей Москвы, прикрепленных к городским поликлиникам, анализ на антитела к коронавирусу осуществляется бесплатно.

«Особенности инфекции до конца не изучены, и даже при наличии в крови антител к Covid-19, необходимо соблюдать принятые меры безопасности», - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки в Москве выявили 4748 случаев инфицирования коронавирусом, таким образом, общее количество выявленных случаев достигло 135464.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.