РИАМО – 15 мая. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в стране не собираются вводить выездные визы для отслеживания перемещения граждан за рубежом, сообщает РБК.

Он подчеркнул, что в таких мерах нет никакой необходимости.

«Я не знаю, кто об этом говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право», — сказал Лавров.

Также он подчеркнул, что даже не слышал такую информацию ни от одного человека, которые могут принимать подобные решения.