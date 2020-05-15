РИАМО - 15 мая. Столичная полиция проведет проверку по факту того, что из столичной квартиры во время пожара на Фрунзенской набережной неизвестные похитили золотые украшения, сообщил РИАМО в пятницу представитель ГУ МВД России по Москве.

«В ОМВД России по району Хамовники с заявлением обратилась гражданка 1979 года рождения, которая сообщила о том, что 14 мая из квартиры после пожара по адресу: улица Фрунзенская набережная, дом 32 похитили золотые украшения на сумму примерно 100 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Днем 14 мая на Фрунзенской набережной, дом 32, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах, а также балкон квартиры на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Один человек погиб, несколько пострадали. Двоих жильцов спасли.

По факту пожара ГСУ СК России по Москве назначило доследственную проверку.

Видео крупного пожара на Фрунзенской набережной в Москве>>