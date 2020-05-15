РИАМО - 15 мая. Уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, который ударил кулаком сотрудника полиции на Белорусском вокзале, направили в суд в Москве, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 44-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 318 УК РФ», - отмечается в материале.

Обвиняемый в нетрезвом состоянии 8 мая совершил административное правонарушение на Белорусском вокзале. Чтобы его не забрали в дежурную часть и не привлекли к ответственности, он ударил кулаком сотрудника полиции в голову.

Мужчина признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.