РИАМО - 15 мая. В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в ночь на 16 мая из-за заморозков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» — это третий уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за заморозков будет действовать в Московской области с 00:00 до 06:00 16 мая

Этот уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Воронежской, Белгородской областей и Москвы.

На территории Московского региона ранее объявили «желтый» уровень погодной опасности на 16-17 мая из-за сильного порывистого ветра, предупреждение действует с 09:00 16 мая до 21:00 17 мая.

В ночь 17 мая в Московском регионе ожидается переменная облачность и без осадков, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.