РИАМО – 15 мая. Главный садовод страны, популярная телеведущая Октябрина Ганичкина посоветовала дачникам начать перевозить домашнюю рассаду на грядки, с началом сезона можно высаживать помидоры, баклажаны, огурцы и перцы, сообщает Nation News.

Согласно наблюдениям телеведущей, многие садоводы загружают инвентарь и рассаду в свои авто и отправляются на дачу. Из-за того, что рассада переросла в домашних условиях, ее стало просто невозможно держать в квартире. Ганичкина отметила, что сейчас можно высаживать ее в теплицы.

«Почки и листочки не такие сочные выходят у плодовых деревьев и ягод. Я уже говорила, чтобы огородники поспешили все полить, подкормить, подготовить грядки, посадить рассаду, посеять семена. Все это нужно успеть сделать», — сказала садовод.

Ганичкина объяснила, что из-за бесснежной зимы сухая земля нуждается в обильном поливе — особенно это касается хвойных растений.

Телеведущая также рекомендует заняться цветами в саду. Высаживать рассаду без пролива бороздок неправильно. Даже для посева моркови нужно предварительно подготовить почву — полить ее питательным раствором.

Зима 2019-2020 годов стала самой теплой за последние 140 лет. Средняя температура за три месяца составила плюс 0,5 градуса и оказалась выше нормы на 7,7 градуса.