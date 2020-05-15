РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 мая. Сельский дом культуры «Молодежный» одноименного поселка подмосковного Подольска назвал шесть победителей фотоконкурса «Весна надежды», дипломы получат все участники, сообщается на сайте учреждения.

СДК «Молодежный» объявил результаты первого фотоконкурса «Весна надежды». Пришло так много фотографий, что пришлось ввести новую номинацию «Цветы». При отборе главным критерием было соответствие теме, дающей надежду на весеннюю радость в условиях пандемии и самоизоляции, затем учитывались художественное и техническое качество.

«Мы получили множество достойных работ, и нашему жюри было непросто проводить отбор лучших. Среди работ, не вошедших в число призовых, были прекрасные фотографии, которые не прошли отбор лишь из-за недостаточного соответствия заявленной теме. Некоторые работы разделили места между собой. Спасибо всем, кто принял участие! Мы рады, что у нас в Подмосковье столько талантливых людей самых разных возрастов. И не только в Подмосковье - у нас были участники даже из солнечной Турции!» - сказал организатор конкурса и председатель жюри Александр Козленков.

В номинации «Жанр» первое место за работу «Друзья гуляют» у Эмилии Бойко, «Животные» - у Нины Боднар, «Натюрморт» - у Ксении Масленниковой, «Пейзаж» - у Татьяны Руссу, «Портрет», - у Марии Боганской, «Цветы» - у Елены Чегринец. Победители и все участники получат именные дипломы по электронной почте.

В жюри вошли студенты Института профессиональной и любительской фотографии, сотрудники «РУСС ПРЕСС ФОТО» Анна Коваленко, Анна Резникова, Марина Сапунова, Александр Великанов. Конкурс организован СДК «Молодежный» в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

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15 МАЯ

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