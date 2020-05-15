РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. На улицах подмосковного Красногорска в пятницу днем много людей, округу присвоен индекс самоизоляции 2,7 балла, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

По состоянию на 12:50 в пятницу, округу присвоен индекс самоизоляции 2,7 балла. Этот показатель отражает отношение жителей к требованию соблюдать домашний режим во время эпидемии коронавируса. Индекс измеряется в диапазоне от нуля до пяти баллов. Чем выше индекс, тем меньше людей находится на улице. Чем ниже индекс, тем оживленнее улицы.

«12:50, 15 мая, на улице много людей», - сообщается на интерактивной карте.

В такое же время до эпидемии коронавируса и введения ограничительных мер индекс самоизоляции составлял 0,7 балла.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.