РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 мая. За 2019 год сложился профицит бюджета городского округа Люберцы в сумме 140,3 миллиона рублей, сообщил начальник финансового управления администрации муниципалитета Андроник Пак.

В пятницу состоялись публичные слушания об исполнении бюджета горокруга Люберцы за 2019 год. Исполнение бюджета осуществлялось в соответствии с утвержденным решением Совета депутатов «О бюджете горокруга Люберцы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Исполнение основных показателей бюджета за 2019 год составило: по доходам - 10 миллиардов 699 миллионов 500 тысяч рублей, по расходам - 10 миллиардов 559 миллионов 200 тысяч рублей. В результате за 2019 год сложился профицит бюджета в сумме 140,3 миллиона рублей. Поступления по доходам, без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, составили 5 миллиардов 749 миллионов рублей», - сказал Пак.

По его словам, объем по налоговым и неналоговым доходам по сравнению к объему поступлений за 2018 год увеличился на 708 миллионов рублей.

«Как и прежде, основой собственных доходов бюджета являлись налоговые доходы, поступившие в общем объеме 4 миллиарда 936 миллионов рублей. Поступление налога на доход физических лиц составило 2 миллиарда 281 миллион рублей», - объяснил Пак.