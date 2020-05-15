РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 мая. Сотрудники полиции в подмосковном Красногорске задержали мужчину, у которого при себе оказался 100-граммовый сверток с наркотическим веществом метилэфедроном, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

Сотрудники уголовного розыска Отрадненского пункта полиции УМВД России по горокругу Красногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий на 7-м километре Пятницкого шоссе задержали 43-летнего жителя Москвы.

«В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - метилэфедроном, общей массой более 100 граммов», - говорится в сообщении.

По данному факту следователь Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.