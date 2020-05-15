РИАМО - 15 мая. Жители столицы обращаются в Мосжилинспекцию с просьбой проверить, как дезинфицируют дома и подъезды, в которых они живут, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Проверки выполнения работ по обработке дезинфицирующими средствами мест общего пользования в жилищном фонде проводятся в том числе и по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через социальные сети», - сказал собеседник агентства.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции управляющие компании проводят ежедневную дезинфекцию подъездов. Мосжилинспекция контролирует этот процесс.

«С начала проверок значительно улучшилась дисциплина управляющих организаций по проведению дезинфекции мест общего пользования в жилищном фонде», - уточнил собеседник агентства.

Согласно предоставленным данным, все управляющие компании обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые проводят дезинфекцию, а сама дезинфекция жилищного фонда проводится в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.