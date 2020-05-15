РИАМО - 15 мая. Количество заказов в онлайн-гипермаркете товаров для строительства, ремонта и дачи «ВсеИнструменты.ру» в Москве в майские праздники этого года выросло на 172% по сравнению с аналогичным периодом прошло года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«С 1 по 10 мая 2020 года в Москве больше всего в продажах выросли строительная химия, мебельный крепеж и стройматериалы - на 890%, 825% и 815% соответственно по сравнению с показателями прошлого года»,- говорится в сообщении.

Сравнение продаж на майские праздники с продажами конца апреля показало рост потребительского интереса в нескольких категориях. Так, реализация мусорных урн увеличилась на 120%, продажи триммеров - на 105%, парогенераторов - на 71%, газонокосилок - на 51%, монтажных элементов инженерных систем - на 50%.

«Введенный режим самоизоляции был воспринят как возможность наконец-то заняться ремонтом и стал катализатором для осуществления тех дел, которые люди откладывали на потом. Нерабочие дни спровоцировали рост продаж товаров DIY для проведения строительных, ремонтных и уборочных работ в домах, квартирах и на дачных участках», - отметил совладелец «ВсеИнструменты.ру», генеральный директор компании Виктор Кузнецов.

Ранее сервис «Яндекс.Путешествия» провел опрос среди 1 тысячи россиян и выяснил, что на эти майские праздники 53% респондентов планировали уехать в путешествие. Однако из-за пандемии коронавируса им пришлось провести выходные дни дома или на даче.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Хотим узнать ваше мнение Как вы провели майские праздники в эпоху карантина? 31% Добросовестно соблюдал(-а) самоизоляцию 31% В изоляции на даче 31% На шашлыках с родственниками и друзьями 31% Ездил(-а) на работу 31% Не соблюдаю карантин, гулял(-а) по городу Результаты

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.