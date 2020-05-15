РИАМО – 15 мая. Психолог Алена Ал-Ас рассказала, что воспитание девочек и мальчиков должно различаться между собой, девочку нужно хвалить за то, какая она есть, а мальчиков за то, что они сделали, сообщает Nation News.
Она подчеркнула, что у женщины самоидентификация и ощущения собственной психики прописаны слабее.
При этом она подчеркнула, что если девочка меняет имидж, то не нужно ее за это критиковать. Ей нужно рассказать, что она красива с любой прической и в любой одежде. И ее нужно за это похвалить.
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