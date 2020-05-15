РИАМО – 15 мая. Психолог Алена Ал-Ас рассказала, что воспитание девочек и мальчиков должно различаться между собой, девочку нужно хвалить за то, какая она есть, а мальчиков за то, что они сделали, сообщает Nation News.

Она подчеркнула, что у женщины самоидентификация и ощущения собственной психики прописаны слабее.

«Поэтому им (девочкам - ред.) надо говорить, какие они прекрасные не за действия. В противном случае в дальнейшем вырастает женщина, которая пытается заслужить любовь. А мальчикам для того, чтобы они достигали высот, нужна похвала», — пояснил специалист.

При этом она подчеркнула, что если девочка меняет имидж, то не нужно ее за это критиковать. Ей нужно рассказать, что она красива с любой прической и в любой одежде. И ее нужно за это похвалить.

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