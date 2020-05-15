РИАМО - 15 мая. По мнению девелоперов, уровень продаж квартир в новой Москве по итогам 2020 года может упасть на 15%, рост продаж в первом квартале года был связан с падением рубля, сообщил журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.



«В первом квартале этого года был рост продаж, он был связан с падением рубля и инвестициями граждан. Тем самым появился некий запас по объему продаж на весь текущий год. Также именно работа системы онлайн-продаж сильно повлияла на количество продаж в этот период. По их мнению, 10-15% снижения объемов продаж ожидается по этому году», - сказал Жидкин.

Поддержать сферу помогла система онлайн-продаж. Тем не менее, к концу года ожидается снижение объемов продаж недвижимости.