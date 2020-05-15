РИАМО - 15 мая. За две с половиной недели месяца Рамадан мусульмане Подмосковья при поддержке благотворительных организаций и семьи российского предпринимателя и политика Сулеймана Керимова оказали помощь более 7 тысячам семей, раздав свыше 15 тонн продуктов, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Московской области.

Продуктовые наборы получили нуждающиеся люди, вне зависимости от вероисповедания или национальности. Помощь оказали: пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям и малоимущим, мигрантам, а также тем, кто находится в трудном жизненном положении.

«Сердечно благодарю председателей, имамов, членов мусульманских общин и всех людей, проявивших милосердие и щедрость и пришедших на помощь ближнему в это трудное время! <…> Да примет Всемогущий Аллах ваши благие дела!» — сказал председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов.

В благом деле мусульманским общинам помогали благотворительный фонд «Закят», семья Керимова, благотворительный фонд «Дом Доброты», компания «ЭкоПрод» и множество неравнодушных людей.

Месяц обязательного поста для мусульман — Рамадан — начался с заходом солнца 23 апреля. В общей сложности благотворители доставили 15 тонн продуктов 7 тысячам граждан Подмосковья.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

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