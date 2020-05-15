РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 мая. На 345-м механическом заводе в Балашихе изготовили санитарные пропускники для временного госпиталя, который развернули в подмосковном парке министерства обороны «Патриот» для пациентов с Covid-19, также выполнили поставку и установку оборудования, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Четыре корпуса парка «Патриот» временно перепрофилировали в инфекционную больницу для лечения пациентов с коронавирусом. Заказ на изготовление санпропускников 345-й механический завод получил 30 апреля, а вся работа заняла около двух недель. В две смены трудились 28 специалистов.

«Спецпроект разработали за сутки вместе с врачами Одинцовской областной больницы, которой передали временный госпиталь, и специалистами министерства обороны РФ. Такого опыта у нас не было. Надо было обеспечить соблюдение норм как по площади, так и инфекционных - герметичность, обеспечение полной безопасности врачей. Восемь шлюзов нам надо было изготовить, поставить, полностью оборудовать», - сказал генеральный директор предприятия Рустам Гатауллин.

Он добавил, что эти шлюзы уникальны тем, что впервые обеспечена стопроцентная безопасность объектов.

По словам Гатауллина, медработники проходят через шлюз в чистой одежде, когда приходят на работу. Раздеваются, надевают спецодежду и через шлюз переходят в «красную» зону. Отрабатывают там положенные часы, возвращаются в другой шлюз, где снимают одежду в специальном помещении.

«В люки опускают спецодежду - снаружи стоят контейнеры, что-то идет на утилизацию, что-то - на дезинфекцию. В отдельном помещении моются с ног до головы, умываются, переходят в следующий шлюз с сухой одеждой и одноразовыми полотенцами, их тоже выбрасывают в специальный люк. Выходят в то помещение, где они раздевались, когда выходили на смену. Там специальные ящики, шкафы - надевают чистую одежду и уходят», - отметил Гатауллин.

Конструкцию планируют защитить патентом, затем продолжат выпуск на типовой основе.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.