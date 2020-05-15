РИАМО - 15 мая. В Москве и Подмосковье самый высокий индекс самоизоляции зафиксировали в поселении Московский в НАО и подмосковной Лобне, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов, индекс в Лобне и Московском составил 3,1 балла. На втором месте оказались Ивантеевка и район Балашихи Железнодорожный с индексом 2,9 балла. При этом в самой Балашихе индекс составил 2,8 балла, такой же индекс зафиксировали в Королеве.

В Москве показатель самоизоляции равен 2,3 балла.

В Московском регионе действует режим всеобщей изоляции, выходить из дома можно только по веским причинам.

«Яндекс» фиксирует количество людей на улицах городов и оценивает их количество по шкале от нуля до пяти баллов, где пять означает, что на улицах почти никого нет, а значит коронавирусу сложнее распространяться.

Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.