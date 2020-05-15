РИАМО - 15 мая. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов столичной подземки с 85-летием Московского метрополитена и отметил их роль в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Nation News.

Соответствующую телеграмму опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Путин отметил доброжелательность и искреннее внимание работников столичной подземки к пассажирам, использующим метро во время пандемии коронавируса», – отмечается в материале.

Глава государства отметил, что это очень важно в условиях пандемии, так как сейчас поставлена цель – обеспечить гражданам безопасность в условиях распространения коронавируса.

В России на сегодняшний день зафиксировали 262 843 случая Covid-19. Вылечились 58 226 человек, умерли 2418 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.