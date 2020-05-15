РИАМО - 15 мая. Утром в пятницу на общественном транспорте Подмосковья 97% граждан были в масках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

О средствах индивидуальной защиты позаботились и пассажиры железнодорожного транспорта – в масках были 86% пассажиров.

«Позаботились о средствах индивидуальной защиты <…> и 97% пассажиров автобусов», – говорится в сообщении.

С 12 мая в Подмосковье введен обязательный «масочный» режим в общественных местах, в том числе и на транспорте. До 31 мая включительно в регионе действует режим самоизоляции для всех жителей. Для передвижения на любом виде транспорта необходимо наличие цифрового пропуска.

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15 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 10 598 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 945 заболевших. В Москве - 4748.

- В Московской области за прошедшие сутки выздоровел после коронавирусной инфекции 481 пациент. За весь период вылечились 2468 человек.

- В Москве скончались еще 68 человек с коронавирусом. За весь период пандемии в городе скончались 1358 пациентов с Covid-19.