РИАМО - 15 мая. Число обращений в Мосжилинспекцию по вопросам содержания общедомового имущества сократилось на 37% после введения режима самоизоляции, все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Экстренных заявок и заявок аварийного характера не зарегистрировано. С момента введения ограничений количество обращений жителей, связанных с содержанием общедомового имущества, сократилось на 37%», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, несмотря на режим самоизоляции, все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

«Весь жилищный фонд столицы обслуживается управляющими организациями, жилищные и коммунальные услуги предоставляются в полном объеме», - уточнил собеседник агентства.

На данный момент все вопросы решаются в дистанционном режиме. Горожане могут обращаться в Мосжилинспекцию по телефону, электронной почте или направить обращение через портал «Наш город».

В Москве из-за пандемии коронавируса действует режим самоизоляции. Жители столицы могут покидать дома только по веской причине.