РИАМО - 15 мая. В подмосковной Электростали пенсионерка получила травмы головы и рану бедра, на нее при ссоре напал внук, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

От полученных травм пожилая женщина скончалась в местной городской больнице.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий был задержан 34-летний внук погибшей. На допросе он полностью признал вину и сообщил следователю, что преступление совершено в ходе ссоры», – говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении злоумышленника изберут меру пресечения. Проводятся сбор и закрепление доказательной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.